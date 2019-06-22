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Trump, savunma bakanlığına kimi aday göstereceğini açıkladı

Trump, savunma bakanlığına kimi aday göstereceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in yerine halen Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak görev yapan Mark Esper'i aday göstereceğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Esper'i savunma bakanlığı görevine resmen aday göstereceği bildirildi.

Halen savunma bakanlığı görevini vekaleten yürüten Shanahan'in koltuğuna pazartesi gününden itibaren yine vekaleten oturacak olan Esper'in adaylığının en kısa sürede ABD Senatosuna sunulması  bekleniyor.

Adaylığı Senatoda oylanacak olan Esper, yeterli evet oyu alması durumunda ABD'nin yeni savunma bakanı olacak.

ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Shanahan, Trump tarafından vekaleten bakanlık görevine atanmıştı.

ABD Başkanı Trump, salı günü Shanahan'in "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.

(AA)

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