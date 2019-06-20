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Trump: Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmak önemli

Trump: Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmak önemli

G20 zirvesi sırasında Çin Devlet Başkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşeceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Washington için Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmanın 'önemli' olduğunu vurguladı.

Fox News'a konuşan Donald Trump, 28-29 Hazirah tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak zirve sırasında Xi'nin yanı sıra Putin ile de bir araya geleceğini söyledi.

Trump, "Rusya ile iyi geçinmek, uzlaşmak istiyorum ve bunu yapacağımızı düşünüyorum. Çin ile de iyi geçinmek istiyorum ve bunu yapacağımızı düşünüyorum. Gelecek hafta Japonya'da yapılacak G20 toplantısında her ikisi ile de bir araya geleceğim" dedi.

DHA

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