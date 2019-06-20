Trump: Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmak önemli

Fox News'a konuşan Donald Trump, 28-29 Hazirah tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak zirve sırasında Xi'nin yanı sıra Putin ile de bir araya geleceğini söyledi.

Trump, "Rusya ile iyi geçinmek, uzlaşmak istiyorum ve bunu yapacağımızı düşünüyorum. Çin ile de iyi geçinmek istiyorum ve bunu yapacağımızı düşünüyorum. Gelecek hafta Japonya'da yapılacak G20 toplantısında her ikisi ile de bir araya geleceğim" dedi.

DHA