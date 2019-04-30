Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9733
  • 6,683
  • 246.232
  • 94.736
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trump, mali kayıtlarının takibine karşı harekete geçti

Trump, mali kayıtlarının takibine karşı harekete geçti

Trump, mali kayıtlarının takibine karşı harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump, aile üyeleri ve şirketler grubu, Deutsche Bank ve Capital One bankalarının, mali kayıtlarıyla ilgili Kongre'de soruları yanıtlamalarını engellemek amacıyla mahkemeye başvurdu.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve Mali Hizmetler Komitesi Başkanı Maxine Waters'ın, ABD Başkanı'nın mali kayıtlarının takibi amacıyla Kongre'ye davetiye çıkarmasının ardından Trump ailesi ve şirketleri, New York'ta Deutsche Bank ve Capital One bankalarının ifade vermesini engellemek için hukuki süreç başlattı. 

Şikayet dilekçesinde, "Kongre'de ifade verme çağrısının, mali durumunun ve şirketlerinin didik didik edilerek ABD Başkanı Donald Trump'ı rahatsız etmek ve Başkan'a siyasi açıdan zarar verebilecek herhangi bir materyal elde etmek için yapıldığı" ifade edildi. 

Trump'ın avukatları, "Başkan'ın, ailesinin ve iş yerlerinin mahremiyetini korumak amacıyla" davetin iptalini ve finansal kurumların kayıtları teslim etmesinin engellenmesini istiyor. 

Deutsche Bank'ın, davet üzerine Trump'ın finansal kayıtlarını New York Başsavcılığına vermeye başladığı yönünde haberler çıkmıştı. 

ABD Başkanı Trump, Kongre'de Demokratlar tarafından çıkarılan her davete karşı mücadele etmeyi planladığını açıklamıştı. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

La Casa De Papel ile anlaştı
İşte o ünlülerin memleketi!
Mehmet Ali Erbil canlı yayın yaptı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi
Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna cevap!
İzmir´in Gaziemir ilçesinde meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Yolun karşısına geçmeye

İzmir´de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erzincan'da vatandaşlar tarafından görüldü

Oyuncu Sinem Uslu zor günlerini böyle paylaştı