Trump: İsteseydim Esed'i öldürme şansım vardı ama Mattis buna karşı çıktı

Beşşer Esed'in 2017 yılında düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından hakkında suikast emri vermek istediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis'in buna karşı çıktığını belirtti.

AA'nın Fox televizyonunda yayımlanan "Fox and Friends" programından derlediği haberde Gazeteci Bob Woodward'ın yeni yayımladığı kitabında kendisi hakkındaki iddialarına değinen Trump, "Woodward'ın kitabını dün gece biraz okuma fırsatım oldu ve gerçekten çok sıkıcı kitaplar yazıyor." diye konuştu.

"ESED'İ ÖLDÜRMEYİ TERCİH EDERDİM"

Kitaptaki, "Trump, 2017'deki kimyasal silah saldırısından sonra Esed'in suikasti için emir vermek istedi." iddilarına yanıt veren ABD Başkanı Trump şu cümleleri kullandı:

"Ben onu öldürmeyi tercih ederdim. Ancak o dönemin Savunma Bakanı Mattis buna karşı çıktı. O (Mattis), gereğinden fazla değer verilen bir generaldi."

"İSTESEYDİM ONU ÖLDÜRME ŞANSIM VARDI"

Esed'i öldüremediği için pişman olmadığını belirten Trump, "Onun yaşamasıyla da ölmesiyle de başa çıkabilirim. İsteseydim onu öldürme şansım vardı ama Mattis buna karşıydı." ifadelerini kullandı.