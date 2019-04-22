Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8413
  • 6,5756
  • 239.548
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trump: İran'ın boşluğunu Suudi Arabistan ve OPEC dolduracak

Trump: İran'ın boşluğunu Suudi Arabistan ve OPEC dolduracak

Trump: İran'ın boşluğunu Suudi Arabistan ve OPEC dolduracak

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar hakkındaki muafiyetlerin sonlanması ve yenilenmeyecek olması duyurusu ardından yaptığı Twitter paylaşımında, Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol akışındaki değişimi telafi etmekten fazlasını yapacaklarını söyledi.

x

Trump’ın Twitter’da yaptığı paylaşım şöyle;

“Suudi Arabistan ve OPEC, İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların artık tamamen uygulanması sonrasında piyasaya petrol akışında oluşacak açığı fazlasıyla telafi edecek. İran’a, John Kerry ve ABD’yi bu çok kötü İran Nükleer Anlaşmasına dahil eden kişiler tarafından çok kötü tavsiyeler veriliyor. Bu Logan yasasının ihlali midir?”

Diğer yandan Suudi Arabistan, ABD yaptırımlarından etkilenecek olan küresel petrol piyasasına istikrar getireceğini duyurdu.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen'e özel annelik eğitimi!
Şarkıcı Emrah'ın oğluyla ilgili soru sorulunca neşesi kaçtı
Ünlü oyuncu için istenen ceza belli oldu
Oyuncu Pelin Akil ikiz bebeklerinin doğum anlarını paylaştı
Seda Sayan canlı yayında operasyon yaptırdı
18 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi Kapodokya´yı gezenleri büyülüyor.

Kapadokya denildiği zaman akla ilk gelen yerlerden: Ihlara Vadisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kağıthane'de inşaat alanının destek duvarı çöktü

Prim eksiği olana müjdeli haber