Trump: İran'ın boşluğunu Suudi Arabistan ve OPEC dolduracak

Trump’ın Twitter’da yaptığı paylaşım şöyle;

“Suudi Arabistan ve OPEC, İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların artık tamamen uygulanması sonrasında piyasaya petrol akışında oluşacak açığı fazlasıyla telafi edecek. İran’a, John Kerry ve ABD’yi bu çok kötü İran Nükleer Anlaşmasına dahil eden kişiler tarafından çok kötü tavsiyeler veriliyor. Bu Logan yasasının ihlali midir?”

Diğer yandan Suudi Arabistan, ABD yaptırımlarından etkilenecek olan küresel petrol piyasasına istikrar getireceğini duyurdu.

DHA