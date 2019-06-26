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Trump: İran-ABD savaşı uzun sürmez

Trump: İran-ABD savaşı uzun sürmez

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran’a yönelik yaptırımlarının, Tahran’ın Orta Doğu’yu ele geçirmesini engellediğini belirtti ve iki ülke arasındaki olası bir savaşın ‘uzun sürmeyeceğini’ söyledi.

Donald Trump, “İran’la savaş yolda mı” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Umarım değildir. Ama bir şey olursa biz çok güçlü pozisyondayız.”

“Karaya asker indirmekten söz etmiyorum. Söylemek istediğim, eğer bir şey olursa çok uzun sürmeyeceğidir.”

İran’da akılcı bir liderlik olmaması sebebiyle ABD’nin ülkeye yaptırımlar uygulamak zorunda kaldığını belirten Trump, ABD’ye ait bir insansız hava aracının düşürülmesine misilleme olacak saldırıyı iptal ettiğini hatırlattı.

(DHA)

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