Trump: İran-ABD savaşı uzun sürmez

Donald Trump, “İran’la savaş yolda mı” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Umarım değildir. Ama bir şey olursa biz çok güçlü pozisyondayız.”

“Karaya asker indirmekten söz etmiyorum. Söylemek istediğim, eğer bir şey olursa çok uzun sürmeyeceğidir.”

İran’da akılcı bir liderlik olmaması sebebiyle ABD’nin ülkeye yaptırımlar uygulamak zorunda kaldığını belirten Trump, ABD’ye ait bir insansız hava aracının düşürülmesine misilleme olacak saldırıyı iptal ettiğini hatırlattı.

(DHA)