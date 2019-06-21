Son dakika haberi! Trump: 10 dakika kala saldırıları durdurdum!

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili yeni bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenlemeyi planladıklarını ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini söyledi.

Trump, "Saldırsaydık 3 tesis hedef alınacaktı ve 150 kişi ölecekti" şeklinde konuştu.

Trump, "İran'a saldırıyı 10 dakika kala durdurdum çünkü orantısız olacaktı. İran konusunda acelem yok. İran yaptırımlarına gece yenileri eklendi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İnsanların öleceğini söylediler, saldırıyı durdurdum" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına ise asla izin vermeyeceklerini de yineledi.