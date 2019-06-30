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  3. Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' görüşmeye yakın

Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' görüşmeye yakın

Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' görüşmeye yakın

Güney Kore'de temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, hem kendisinin hem de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yer alan 'silahsızlandırılmış bölgede' görüşmeyi istediğini ve son detaylar üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Seul'de bir araya gelen ABD Başkanı Trump'ın gündeminde Kuzey Kore lideri ile yapacağı olası görüşme vardı. Attıkları adımlarla Güney Kore'yi çok daha güvenli bir ülke haline getirdiklerini savunan Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile de iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

Trump, Kim ile "silahsızlandırılmış bölgede" görüşme önerisiyle ilgili bir soru üzerine, "Onların da buluşmayı istediğini anlıyorum. Hala detaylar üzerinde çalışıyoruz. Bana Kim Jong-un'un da görüşmeyi istediği söylendi. Ne olacağını göreceğiz; ben istiyorum, o da (görüşmeyi) çok istiyor." yanıtını verdi.

- "DÖNÜM NOKTASI OLUR"
Muhtemel görüşmenin çok kısa olacağının farkında olduğunu kaydeden Trump, "Kısa olacak fakat bir el sıkışma çok şey demektir. Bu, Kore Yarımadasında barış süreci için büyük bir dönüm noktası olur." değerlendirmesini yaptı.
G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a görüşme teklifinde bulunmuştu.
Kuzey Kore ise Trump'ın, silahsızlandırılmış bölgede görüşme yapma teklifine "çok ilginç bir öneri" yanıtını vermişti.

- TRUMP-KİM ZİRVESİNDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.
İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." değerlendirmesinde bulunmuştu.
AA

 

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