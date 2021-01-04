Trump hâlâ direniyor

Destekçilerine de o gün tüm eyaletlerde sokağa çıkma çağrısı yapan Trump, Washington’da düzenlenecek mitinge de herkesin katılması için çağrıda bulundu. Öte yandan hâlâ Kongre’de Trump’ı destekleyen sayıları görece az olan Cumhuriyetçi senatörlerden 12’si başkanlık seçim sonucunun Kongre’de tescil edilmesine itiraz edeceklerini açıkladı. Ted Cruz, Ron Johnson, James Lankford gibi Cumhuriyetçi senatörler ortak bir bildiri yayımlayarak 20 Ocak’taki devir teslim öncesinde seçimde hile iddialarının araştırılması için 10 günlük bir denetleme istedi.