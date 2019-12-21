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Trump, Demokratlar'dan milletvekili transfer etti

Trump, Demokratlar'dan milletvekili transfer etti

ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye S-400’ler nedeniyle yaptırımlar da içeren 738 milyar dolarlık savunma bütçesini imzalayacağını açıkladı.  

ABD Başkanı Donald Trump, 738 milyar dolarlık savunma bütçesini imzalayacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Senato’da kabul edilen bütçede Türkiye ile ilgili önemli detaylar bulunuyor. Ankara’nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye’ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Aynı zamanda Türkiye’ye ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor. 

TÜRK AKIM VE F-35

Tasarıyla Rusya’yla Kuzey Akımı 2 ve TürkAkım projeleri de etkilenecek. Bütçede Türkiye’yi ilgilendiren diğer bir nokta da Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargolarının kaldırılması. Ambargoların kaldırılmasına rağmen silah satış ve transferlerine sınırlamalar getirilecek. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Pentagon’da ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “Türkiye uzun yıllardır önemli bir NATO ortağı. Kore’den Afganistan’a kadar bizimle savaştılar. Mevkidaşımla (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) rutin olarak görüşüyorum. S-400’leri kabul ettiler bu da F-35’leri almayacaklar demektir” diye konuştu. 

DEMOKRAT TRANSFER

ABD Temsilciler Meclisi’nde Başkan Donald Trump’a yönelik azil maddelerine yönelik oylamada “hayır” oyu veren New Jersey Vekili Demokrat Jeff Van Drew, Cumhuriyetçi Parti’ye geçti.


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