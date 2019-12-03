Trump: Çin ile ticaret anlaşmasının bir termin süresi yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Londra´da yapacağı görüşme öncesinde konuşan Trump, Çin´in anlaşmaya istekli olduğunu ancak söz konusu anlaşmanın ancak kendisi istediği takdirde imzalanacağını söyledi.

Trump´ın açıklaması sonrasında Dow Jones yüzde 0.39, Nasdaq yüzde 0.43 ve S&P yüzde 0.36 düştü.

AA