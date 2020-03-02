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Trump bizzat Taliban liderleriyle görüşecek

Trump bizzat Taliban liderleriyle görüşecek

Amerika'yla Taliban arasındaki Afganistan'daki savaşı sona erdirecek anlaşma, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katılımıyla Katar'ın başkenti Doha'da imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da cumartesi günü yaptığı basın toplantısında Taleban liderleriyle yakın gelecekte şahsen görüşmeyi planladığını söyledi. Trump, Afganistan’daki ABD askerlerinin de hemen dönmeye başlayacaklarını söyledi. ABD ve müttefikleri, Taliban’ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek.


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