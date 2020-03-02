Trump bizzat Taliban liderleriyle görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da cumartesi günü yaptığı basın toplantısında Taleban liderleriyle yakın gelecekte şahsen görüşmeyi planladığını söyledi. Trump, Afganistan’daki ABD askerlerinin de hemen dönmeye başlayacaklarını söyledi. ABD ve müttefikleri, Taliban’ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek.