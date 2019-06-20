Trump, bağımsızlığa yaptırım yağdıracak

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemeleri alımı konusunda dik bir duruş sergilemesi karşısında ekonomiyi doğrudan hedef alacak ağır yaptırımlar için harekete geçeceği öne sürüldü. Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi 3 yaptırım paketi üzerinde düşünüyor. Ulusal Güvenlik Konseyi (NSA) ile Dışişleri ve Hazine Bakanlığı yetkilileri tarafından tartışılan yaptırımlar arasında en ciddi paketin, Türk ekonomisini zayıflatmak olduğu iddia edildi. ?En çok destek gören seçeneğin, Türkiye’nin kilit savunma sistemi sektöründeki bazı şirketleri ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’ olarak bilinen ve Rusya ile işbirliği yapan kurumları hedef alan CAATSA kapsamında hedef alınması olduğu belirtildi.

G-20 BEKLENECEK

Yaptırımlar, bu şirketlerin ABD’nin finansal sistemine erişimini keserek ABD’den parça alımı ve satış gerçekleştirmelerini neredeyse imkansız kılıyor. Ancak Trump’ın bu ay sonunda Japonya’da düzenlenecek olan G-20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeden bir karar verme konusunda temkinli davrandığı da vurgulanıyor.?

Kararlılık neden oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya ile S-400 konusunu da görüştük. Zaten S-400 konusu bitmiş vaziyette. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. S-400’den taviz vermeyeceğiz, burası kasaba devleti değil” demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise geçen hafta “ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa, bizim de atacağımız adımlar var. Amerika bu kararları aldı, biz de sessiz sedasız oturmayız" demişti.