Trump ara seçim mitinginde gaza geldi! 'Boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız'

ABD Başkanı Trump, Georgia eyaletinden Senato’ya yeniden seçilmek için ikinci tur seçimlerde yarışacak iki Cumhuriyetçi senatör için bu eyalette kampanya etkinliği düzenledi. Trump eyaletin güneyinde Valdosta kentindeki mitingde konuyu kısa sürede seçimlerde yolsuzluk iddialarına getirdi.

50 İTİRAZDAN 30’UNA RET

Trump, “Başkanlık seçimlerimizde hile yaptılar ama yine de kazanacağız. Ve onlar bu seçime de hile karıştırmaya çalışacak. Eğilmeyecek, pes etmeyecek, boyun eğemeyeceğiz” dedi. 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden’ın kazandığı resmen kesinleşti. Trump’ın seçim sonuçlarına yönelik yaptığı 50 itirazdan 30’u karşılık bulmadı. Son olarak Kaliforniya eyaleti de Biden’ın kazandığını açıkladı.

HARRIS’İN EŞİ ‘2. BEYEFENDİ’



Seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris, ocakta yemin edip göreve başlamasından sonra eşinin “second gentleman” (ikinci beyefendi) unvanını kullanacağını doğruladı. Harris, eşi Doug Emhoff’un ilk erkek başkan yardımcısı eşi olacak olmasından gurur duyduğunu açıkladı.