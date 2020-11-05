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05 Kasım 2020 Perşembe 17:25 | Son Güncelleme:

Trump 14 saat sonra tweet attı: Oy sayımını durdurun

Trump 14 saat sonra tweet attı: Oy sayımını durdurun

Son Dakika Haberleri.. ABD'de seçimlerde oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Oy sayımını durdurun" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama geldi. Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, 'Oylamayı durdurun' dedi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump ve seçim ekibi bugün seçim sonuçlarının netleşmesi için en kritik eyaletlerden biri olan Nevada'nın Las Vegas kentinde "önemli bir duyurunun yapılacağı" basın toplantısı düzenleyecek.

Trump'ın seçim kampanyasını yürüten ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Başkan adayı Donald Trump ve seçim ekibi bugün Las Vegas'ta yerel saat ile 08.30'da (TSİ 19.30) önemli bir basın duyurunun yapılacağı basın toplantısı düzenleyecektir." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayımları durdurun." mesajını verdi.

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