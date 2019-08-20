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Trump 10. kez dede oldu

Trump 10. kez dede oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Frederick Trump ve eşi Lara bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. Böylelikle ABD Başkanı 10'uncu kez dede olmuş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk eşi Ivana Trump’tan olan oğlu Eric Frederick ile eşi Lara bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. Sosyal medyadan yeni doğan kızları Carolina Dorothy Trump’ın fotoğraflarını paylaşan çift mutluluklarını takipçileri ile paylaştı. Eric Trump yaptığı paylaşımda, “Lara ve ben Carolina Dorothy Trump’ı dünyaya getirmekten çok mutluyuz. Seni şimdiden çok seviyoruz” notunu düştü.

Trump'ın Arabella Rose Kushner, Donald Trump, Theodore James Kushner, Joseph Frederick Kushner, Kai Madison Trump, Spencer Frederick Trump, Chloe Sophia Trump, Tristan Milos Trump ve Eric L. Trump isimlerinde 9 torunu bulunuyordu. Böylelikle yeni doğan Carolina Dorothy Trump ile torun sayısı 10'a yükselmiş oldu.

(İHA)

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