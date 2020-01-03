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Trablus'ta havalimanına roket: Uçuşlar durduruldu

Trablus'ta havalimanına roket: Uçuşlar durduruldu

Libya’nın başkenti Trablus'taki tek sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle uçuşlar durduruldu

Mitiga Uluslararası Havaalanı yetkilileri, havaalanı yakınlarına düzenlenen roket saldırıları yüzünden uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Trablus'taki saldırı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Libya'ya asker gönderilmesinin onaylanmasının ardından geldi.

Başkent Trablus'un yaklaşık 200 kilometre doğusunda yer alan havaalanı daha önce de bombalama ve hava saldırıları riski nedeniyle bir kaç kez uçuşa kapatılmıştı.

Son olarak yaklaşık 3 buçuk ay süren kapanışın ardından havalimaninda uçuşlar 12 Aralık'ta yeniden yapılmaya başlanmıştı.

Roket saldırılarını kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

Ülkenin doğusundaki güçlerin komutanı Halife Hafter başkent Trablus'un kontrolünü ulusal mutabakat hükümetinden almak için nisan ayından bu yana saldırılar düzenliyor.

AA


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