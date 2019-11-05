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Tonga'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Tonga'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Okyanusya ülkelerinden Tonga’da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verdiği bilgiye göre Tonga'da 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) ise depremin şiddetini 6.9 olarak açıkladı ve depremin yerin 13.4 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti. Depremin merkez üssünün, Tonga’nın en büyük ikinci şehri olan Neiafu'nun yaklaşık 133 kilometre batısında olduğu bildirildi. Depremle ilgili can ya da mal kaybı bildirilmezken, bölgede tsunami uyarısı da yapılmadı.

 

 

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