Time'ın yeni editörü

11 yıldır UNHCR’ın iyilik elçiliğini üstlenen Jolie, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü’ne özel olarak Time dergisinde mülteci kriziyle ilgili kaleme aldığı yazıda şu satırlara yer verdi: Neden mülteci sözcüğü negatif bir çağrışımda bulunuyor? Mülteciler, şiddet, savaş ya da zulüm nedeniyle ülkelerinden kaçmaları için zorlandı. Muhacirlerse, çoğunlukla hayat kalitelerini artırmak için yer değiştirmeyi seçti. Bazı liderler mülteci ve muhacir terimlerini kasten birbirinin yerine geçecek şekilde korkuyu artıran düşmanca ifadelerle kullanıyor. Herkes saygınlığı ve eşit muameleyi hak eder.”