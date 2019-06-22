Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Time'ın yeni editörü

Time'ın yeni editörü

Time'ın yeni editörü

Time dergisinin katkı sağlayan editörler listesinde yer almaya hazırlanan Angelina Jolie, insan hakları ve kadın hakları gibi konularda çalışmalara imza atacak.

11 yıldır UNHCR’ın iyilik elçiliğini üstlenen Jolie, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü’ne özel olarak Time dergisinde mülteci kriziyle ilgili kaleme aldığı yazıda şu satırlara yer verdi: Neden mülteci sözcüğü negatif bir çağrışımda bulunuyor? Mülteciler, şiddet, savaş ya da zulüm nedeniyle ülkelerinden kaçmaları için zorlandı. Muhacirlerse, çoğunlukla hayat kalitelerini artırmak için yer değiştirmeyi seçti. Bazı liderler mülteci ve muhacir terimlerini kasten birbirinin yerine geçecek şekilde korkuyu artıran düşmanca ifadelerle kullanıyor. Herkes saygınlığı ve eşit muameleyi hak eder.” 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yüzüme yumruk attı 
İşyerini basanı affetti
Time'ın yeni editörü
Demet Akalın'dan duygusal paylaşım: Yaşadığı dramı anlattı...
Demet Şener - Cenk Küpeli evlendi! işte çiftin nikahından ilk fotoğraflar!

Hırsızdan pişkin cevap: Çalıyorum, ne yapacaksın

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

Savaş sesleri yükseliyor! İran'dan ABD'yi kızdıracak hareket