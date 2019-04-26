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TİKA'dan Afrika ülkelerindeki belediyelere eğitim

TİKA'dan Afrika ülkelerindeki belediyelere eğitim

TİKA, Tarım ve Orman Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Afrikalı belediye personeline eğitim verdi.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Batı Afrika ülkeleri Gana'nın Akra Belediyesi ile Liberya'nın Paynesville Belediyesi çalışanlarına Türkiye'de eğitim verildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimler Tarım ve Orman Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının da katkılarıyla 10-19 Nisan'da gerçekleştirildi.

Eğitim programları sahada gösterilen uygulamalar ile teknik gezileri kapsarken, İstanbul'daki eğitimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalya'daki eğitimi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Mersin'deki eğitimi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden ilgili uzmanlar verdi.

Ganalı ve Liberyalı katılımcılar, süs bitkileri yetiştiriciliği, mevsimlik çiçekçilik, çim alan tesisleri ve bakımı, karşılaşılan hastalıklar, zararlılar gibi pek çok konuda uygulamalı eğitim aldı.

Bu kapsamda özel çiçekçilik firmaları, Mersin Büyükşehir Belediyesi park ve bahçeleri, süs bitkileri seraları da uzmanlar eşliğinde ziyaret edilerek katılımcılar teorik bilgilerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kapsamlı eğitimin sonunda 10 katılımcıya başarı sertifikası verildi.

(AA)

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