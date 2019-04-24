TİKA Afganistan'daki bir caminin sergi salonunu restore etti

Camide yazma eserler ve hat tablolarının teşhir edilebilmesi amacıyla restore edilen salon, müze olarak kullanılabilmesi için gereken tefriş yapıldıktan sonra TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk'ün de katıldığı bir törenle açıldı.

Törende konuşan Öztürk, Afganistan sanat ve kültürüne yaptıkları bu anlamlı katkıdan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Özel olarak yaptırılan salondaki camekanlarda el yazması Kur’an-ı Kerimler sergilenirken, salonun duvarlarına ise Afganistan'ın dünyaca ünlü hattatı merhum Muhammed Ali Attar-i Herevi’nin eserlerinin asılacağı bildirildi.

Orta Asya'nın önemli ilim ve kültür merkezlerinden Herat kentindeki Ulu Cami, yaklaşık 800 yıllık geçmişiyle İslam kültür mirasını temsil ediyor.

(AA)