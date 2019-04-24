Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8646
  • 6,579
  • 240.054
  • 96.374
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. TİKA Afganistan'daki bir caminin sergi salonunu restore etti

TİKA Afganistan'daki bir caminin sergi salonunu restore etti

TİKA Afganistan'daki bir caminin sergi salonunu restore etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Herat Koordinatörlüğünce, Afganistan'ın batısında bulunan Herat vilayetindeki tarihi Ulu Cami'nin sergi salonu restore edildi.

x

Camide yazma eserler ve hat tablolarının teşhir edilebilmesi amacıyla restore edilen salon, müze olarak kullanılabilmesi için gereken tefriş yapıldıktan sonra TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk'ün de katıldığı bir törenle açıldı. 

Törende konuşan Öztürk, Afganistan sanat ve kültürüne yaptıkları bu anlamlı katkıdan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Özel olarak yaptırılan salondaki camekanlarda el yazması Kur’an-ı Kerimler sergilenirken, salonun duvarlarına ise Afganistan'ın dünyaca ünlü hattatı merhum Muhammed Ali Attar-i Herevi’nin eserlerinin asılacağı bildirildi.

Orta Asya'nın önemli ilim ve kültür merkezlerinden Herat kentindeki Ulu Cami, yaklaşık 800 yıllık geçmişiyle İslam kültür mirasını temsil ediyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
Gelin ata binmiş 'ya nasip' demiş
Damat adayı Eser West o dizide başrol oynayacak
Deniz Çakır'a 1 yıla kadar hapis istemi
Bursa’da motosikletin üzerine yatarak yarış yapan iki sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu teh

Motosikletin üzerine yatarak yarış yapan gençler yürekleri ağza getirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kilosu 6 bin liradan satılıyor, siparişlere yetişemiyorlar

Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi