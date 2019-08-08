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  3. Ticaret savaşına böyle hazırlandılar... Çin'in planının perde arkası

Ticaret savaşına böyle hazırlandılar... Çin'in planının perde arkası

Ticaret savaşına böyle hazırlandılar... Çin'in planının perde arkası

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı gittikçe kızışıyor. Çin geçtiğimiz ay 10 ton altın alımı yaptı. ABD'nin ek vergi uygulamalarına karşın Çin, ABD'nin tarım ürünlerine gümrük vergisi seçeneğini öne sürdü. İki ülkenin karşılıklı yaptırım hamleleri ABD borsasını vurdu. Çin'in aylardır altın alımı yapması ve geçtiğimiz günlerde 7 puan para biriminin değerini düşürmesi ABD'ye büyük zararlar verdi.

Çin ile ABD arasında ticaret savaşı süredursun dün Çin merkez bankasından bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Çin'in altın rezervlerinin sekiz ay boyunca artırıldığı belirtildi. 

Çin Halk Bankası'nın verilerine göre, Çin şu anda elinde 62.26 milyon ons, yaklaşık 1.945 ton altın tutuyor. Tutar şu anki fiyatla yaklaşık 93.4 milyar dolar değerinde. Çin son sekiz ay içinde rezervlerine yaklaşık 94 ton altın ekledi. Çin merkez bankası Aralık 2018'den beri aylık bazda altın rezervlerini artırıyor.

Dün yayınlanan verilere göre, Çin'in döviz rezervleri Temmuz ayı sonunda 3,1 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bir başka deyişle Çin temmuz ayında yaklaşık 10 ton altın aldı ve alımlar art arda artarak sekizinci ayına ulaştı.

Öte yandan Çin'in bu denli büyük altın alımı, ABD ile arasında uzun süredir devam eden ticaret savaşının bir başka göstergesi.

(star.com.tr / Alaattin Ayhan)

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