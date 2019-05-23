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İngiltere Başbakanı Theresa May görevden ayrılıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May görevden ayrılıyor

The Times gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın istifa etmesi beklendiğini ileri sürdü

Habertürk'ün The Times gazetesine dayandırdığı haberine göre, İngiltere Başbakanı There May'in yarın istifa etmesi beklendiğini ileri sürdü.

Başbakan May, Avam Kamarasında daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını haziran başında yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını açıklamıştı.

May, anlaşmayı Avam Kamarasından geçirebilmek için aralarında ikinci Brexit referandumunun oylanmasının da bulunduğu bir dizi "taviz" vereceğini açıklamıştı.

Başbakan May, partisi içindeki muhalif milletvekillerinden gelen istifa baskısı altındabulunuyor.

Bu arada, eski Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson da, May'in görevden ayrılmasının ardından, Muhafazakâr Parti'deki liderlik yarışına gireceğini açıkladı.

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