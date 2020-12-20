20 Aralık 2020 Pazar 20:31 | Son Güncelleme:
Teslim tarihi belli oldu... İşte Rus ordusunun yeni oyuncağı
Rus ordusu için tasarlanan, Mi-8AMTSh-VN helikopterinin son versiyonunun 2021 yılında teslim edileceği bildirildi.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexey Krivoruchko, Mi-8AMTSh-VN helikopterinin son versiyonunun Rus Ordusu tarafından 2021 yılında teslim alınacağını bildirdi.
Star.com.tr'de yer verilen habere göre, Krivoruchko'nun, Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Ulan-Ude havacılık fabrikasını ziyareti esnasında Mi-8AMTSh-VN genel maksat helikopterlerinin üretimini denetledi. Krivoruchko, ilk parti silahlı genel maksat helikopteri Mi-8AMTSh-VN’lerin 2021 yılında teslim edileceğini duyurdu.
Savunma Bakan Yardımcısı, şu ifadeleri kullandı:
"Asker taşımacılığından özel görevler için ateş desteğine kadar çok çeşitli görevleri yerine getirebilir. Helikopter, daha yüksek güçlü yüksek irtifa motorları ve daha verimli X-formlu yeni rotor sistemi ile donatılmıştır."
Özel Kuvvetlere ilk olarak toplam 10 adet platformun temin edileceği bildirildi.