Terörist Hafter, Libya'da Türk gazetecileri hedef aldı!
Terörist Hafter’e ait militanlar bölgede haber çekimi için bulunan Türk gazetecilere ateş açtı. Seyir halindeki araca önce havan topu ile saldıran militanlar daha sonrasında araca otomatik silahlarla ateş açmaya başladı.
TM Dijital Haber Merkezi
Libya’da haber çekimi için bulunan HaberTürk çalışanı Mehmet Akif Ersoy ve kameramanı Hasan Dönmez terörist Hafter’in saldırısına uğradı.
Seyir halindeki araca önce havan topu ile saldıran teröristler daha sonrasında araca otomatik silahlarla saldırdı.
Türk gazetecilerin saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.