Terör örgütüne bekçilik görevi

Osman Nuri CERİT

Terör örgütüne binlerce TIR yardım yapan ABD ise, teröristlere yeni görev verdi. Terör örgütü ABD adına petrol kaynaklarına bekçilik yapacak. ABD Savunma Bakanı Mark Esper liderliğindeki bir heyetin, Trump’la yaptığı petrol toplantısı sonrasında terör örgütüne Suriye petrollerinin dörtte üçünün bulunduğu Deyrizor bölgesinde bekçilik görevi verileceği ifade edildi.