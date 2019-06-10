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10 Haziran 2019 Pazartesi 15:10 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:17

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da bir köye saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da bir köye saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor ilinde işgal ettiği bir köydeki mensubunun öldürülmesi üzerine failin bulunduğu ileri sürdüğü komşu köye saldırdı. Yaklaşık bin sivil köyü terk etmek zorunda kaldı.

YPG/PKK, Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde işgali altındaki Nemliye köyünde bir üyesinin öldürülmesi üzerine, failin Ebu Nitil köyünde olduğunu ileri sürerek köye havan ve topçu saldırısı düzenledi.

Bir sivilin öldüğü, bir sivilin yaralandığı saldırıdan sonra Ebu Nitil sakini yaklaşık bin sivil, çöl bölgesine doğru kaçtı.

Köylülerin, ABD öncülüğündeki koalisyondan olaylara müdahale etmesini istediği ancak yanıt alamadığı öğrenildi.

YPG/PKK, Deyrizor'un doğusunu ABD desteğiyle işgalinde tutuyor. Söz konusu bölgedeki Arap halk, örgüt işgalini sık sık protesto ediyor. Örgüt son dönemde ekili tarım arazilerini yakarak halka tehdit oluşturuyor.

(AA)

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