Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi 5 yıl sonra ortaya çıktı

DEAŞ terör örgütünün elebaşı Ebubekir El-Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler yayımlandı. Görüntülerde 5 yıl sonra ortaya çıkan Bağdadi'nin örgüte ait sözde 'dosya'ları incelediği görülüyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Suriye'deki bölge olan Bağuz'daki yenilgilerini kabul eden Bağdadi, örgüt mensuplarına yeni saldırılar düzenlemesi için talimat verdi.

Videoda silahının yanında oturduğu görülen Bağdadi'nin incelediği 'rapor'ların üzerinde "Kafkas Vilayeti" gibi bazı bölgelerin isimlerinin yazılması dikkat çekti.

Guardian'ın haberine göre görüntüler, DEAŞ'ın savaştaki yenilgisini kabul etmek ve Bağdadi'nin hala hayatta olduğu göstermek için propaganda amaçlı tasarlandı. Geçen yıl ağustos ayında Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen bazı sesli mesajlar yayımlanmış ancak 5 yıldır hiçbir görüntünün yer almaması Bağdadi'nin yaralanmış veya öldürülmüş olabileceği yönündeki iddiaları artırmıştı.