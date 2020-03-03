Terör estiren Yunanistan'a Avrupa'dan skandal destek! Türkiye sert tepki gösterdi

Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve AB Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan'ın başbakanı Andrej Plenkovic ile Türkiye-Yunanistan sınırı yakınlarındaki Evros bölgesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Miçotakis, Türkiye'nin düzensiz göçmenleri kendi amaçları için jeopolitik bir manivela olarak kullandığını savunarak, Türkiye'nin bu şekilde AB ile daha önce yaptığı anlaşmayı da ihlal ettiğini öne sürdü.

Meselenin artık bir mülteci ve göçmen sorunu olmaktan çıktığını dile getiren Miçotakis, "Bu, Avrupa'nın da sınırlarını oluşturan Yunanistan'ın doğu sınırlarında asimetrik bir tehdittir. Ülkemizin ve tüm Avrupa'nın güvenliğini ölçüt alarak, uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku çerçevesinde hareket ediyoruz." dedi.

Miçotakis, ülkesinin bütünlüğünü ve egemenliğini korumak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Avrupa da Yunanistan'a yardım etmek zorundadır ve öyle de yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananların birinci sınıf uluslararası sorun olduğunu ve buna göre hareket edilmesi gerektiğini aktaran Miçotakis, şöyle konuştu:

"Avrupa bugüne kadar bu soruna çözüm bulmakta başarısız oldu. Kimileri gözlerini kapatarak, dış sınırlardaki ülkeleri bu sorunla kendi başlarına başa çıkmaya bıraktı. Açık olalım. Avrupa göçmen krizi konusunda yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedi. Bugün burada yaşananlar, umarım zorlukları aşmamıza yardımcı olur. Sizin burada bulunmanız bu durumun değiştiğinin en iyi kanıtıdır."

"TÜRKİYE İLE AB ARASINDAKİ İYİ İLİŞKİLER İKİ TARAFA DA BAĞLI"

AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Hırvatistan'ın başbakanı Andrej Plenkovic de Yunanistan hükümeti ile dayanışma ve destek içinde olduklarına işaret ederek, bugün AB'nin yeni göçmen dalgasına karşı ortak kararlılığını göstermek ve bu krize karşı önlemler almak için burada bulunduklarını söyledi.

Yunanistan'ın, sınırlarını korumak için düzensiz göçmenlerin geçişlerine izin verilmemesi kararını desteklediklerini kaydeden Plenkovic, "Yunanistan, AB'nin sınır güvenliğinde bir kalkan ve garantör haline geldi." diye konuştu.

Hırvatistan'ın da düzensiz göçmenlerin geçiş rotasındaki ülkelerden biri olduğunu anımsatan Plenkovic, Yunanistan'ın sınırlarını korumasının herkesin çıkarına olduğunu ifade etti.

YUNANİSTAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, buradaki konuşmasında, olağanüstü bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Yunan yetkililer durumu kontrol altında tutma konusunda çok zor bir görev üstleniyor. Yunan sınır ve sahil koruma muhafızlarına, sivillere ve polise teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Yunanistan'ın sorunlarının kendilerinin de sorunları olduğunu vurgulayan Von der Leyen, "Bu sınır sadece Yunanistan sınırı değil, Avrupa'nın da sınırıdır. Sizinle dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in daveti üzerine Yunanistan'a gelen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve AB Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan'ın başbakanı Andrej Plenkovic helikopterle Meriç bölgesinde Türkiye-Yunanistan sınırı üzerinde uçarak incelemeler gerçekleştirdi.

Von der Leyen, Yunanistan'a gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirterek, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) Hızlı Müdahale Ekibi ile 7 gemi, 2 helikopter, 1 uçak, 3 ısı tespit edebilen araç ve 100 sınır muhafızı göndermeye hazırlandığını açıkladı.

"AVRUPA'NIN BİRLİĞİNİ TEST ETMEYE ÇALIŞANLAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAKTIR"

Yunanistan'a aynı zamanda 700 milyon avro mali yardım sağlayacaklarını bildiren Von der Leyen, "Avrupa'nın birliğini test etmeye çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır. Birliğimiz hakim gelecek. Şimdi değerlerimizi temel alarak serin kafayla hareket etme vakti. Türkiye düşmanımız değil ve insanlar bir hedef için araç olarak kullanılmamalı. Yunanistan'a Avrupa'nın kalkanı olduğu için teşekkür ederim." diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Michel de "Yunanistan'ın sınırları, Avrupa'nın sınırıdır" vurgusunu yaparak, başkanların hep birlikte düzenlediği ziyaretin "tüm dünyaya" önemli bir dayanışma mesajı verdiğini söyledi.

"Son günlerde güvenlik güçlerinizle, hükümetinizle ve ekibinizle yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum." diyen Michel, sınırların korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Michel, uluslararası hukuk uyarınca orantılı ve insan onuruna uygun bir şekilde davranmanın da önemli olduğunu belirterek, "Bu çok zor bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin Türkiye ile 18 Mart mutabakatına sadık kalmaya devam edeceğini dile getiren Michel, Türkiye'nin de mutabakat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

"AVRUPA'NIN ORTAK GÖÇ POLİTİKASINA İHTİYACI VAR"

AP Başkanı Sassoli de "Dublin Sözleşmesi'nde değişiklik yapsaydık bugün bu durumla karşılaşmazdık. Ortak bir göçmen politikamızın olması gerekiyor ve sorumluluğu da paylaşmalıyız. Bu insanları adil biçimde yeniden yerleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da insan haklarına saygı duyulmasının güvence altına alındığını garanti etmeleri gerektiğini söyleyen Sassoli, Avrupa'nın ortak göç politikası olmazsa bunları güvence altına alamayacaklarını kaydetti.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Yunanistan'ı, sergilediği şiddetten dolayı kınamadıklarını, itidal bile tavsiye etmediklerini belirterek, "Yunan şiddetine destek veriyorlar. Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın sınırlarını koruduğu için Yunanistan ile dayanışma içindeyiz." diyen kim varsa, Yunan polisinin ve askerinin göçmenlere ateş açıp öldürmesinden sorumlu olduğunu, böylesine insanlık karşıtı bir bencilliğin görülmediğini bildirdi.

AB yetkililerinin en sevdiği kelimenin "itidal" olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"AB, tüm insani hassasiyetlerden boşanmış bir birliğe dönüştü. Ne siyasi değerler konusunda ne insani değerler konusunda sınavı geçemiyor. Artık tipik bir mahalle dayanışması bu. Çok yazık. Haklı haksız her yerde bunu kullanırlar. Yunanistan'ı sergilediği şiddetten dolayı kınamıyorlar. İşi geçiştirmek için bile olsa itidal bile tavsiye etmiyorlar. Yunan şiddetine destek veriyorlar. Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi.

Göçmenleri Avrupa'ya sokmamak için vahşi Yunan şiddetine destek verenler, Avrupa'nın siyasi değerlerini de Avrupa'dan sürgün ediyorlar. Yunanistan'ın şiddetine verdiğiniz manevi ve parasal destek size yaramayacak. Avrupa'nın kabusu aşırı sağcıları daha da güçlendireceksiniz."