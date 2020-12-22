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22 Aralık 2020 Salı 02:19 | Son Güncelleme:

‘Telefon' uğruna karaya vurdu

‘Telefon' uğruna karaya vurdu

Morityus'ta karaya oturup petrol sızıntısına yol açan yük gemisinin, mobil hat kapsamına girmek için kıyıya yanaştığı ortaya çıktı.

Hint Okyanusu ülkesi Morityus açıklarındaki yük gemisi, temmuz sonunda karaya oturarak petrol sızdırdı. Japon operatörü Mitsui OSK Lines firması, kazanın olası sebeplerini açıkladı. Açıklamada yük gemisinin, mobil hatların haberleşme kapsamına girebilmek için kıyı sahiliyle mesafesini, daraltarak önce 5, sonra 2 deniz milinin altına indirdiği kaydedildi. Ülke sahiline 0.9 deniz mili mesafesine kadar yaklaşan yük gemisinin, su derinliğinin 10 metre ölçüldüğü noktada karaya oturduğu belirtildi. Mürettebatın, kıyı mesafesi ve okyanus derinliğini saptayamayan yetersiz ölçekli bir deniz haritası kullandıkları vurgulandı. Firma, mürettebatın, karadan destek alarak elektronik harita kullanması konusunda eğitilmesi gibi önleyici tedbirlerin uygulanması için 5 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu.

BİN TON PETROL DENİZE SIZDI 

Çin’den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya’ya giden ve 25 Temmuz’da resife çarpan Wakashio isimli geminin petrol tankının çatlamasıyla bin ton petrol denize sızmıştı. Sızıntının, Morityus’un turizm sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor. 

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