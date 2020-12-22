‘Telefon' uğruna karaya vurdu

Hint Okyanusu ülkesi Morityus açıklarındaki yük gemisi, temmuz sonunda karaya oturarak petrol sızdırdı. Japon operatörü Mitsui OSK Lines firması, kazanın olası sebeplerini açıkladı. Açıklamada yük gemisinin, mobil hatların haberleşme kapsamına girebilmek için kıyı sahiliyle mesafesini, daraltarak önce 5, sonra 2 deniz milinin altına indirdiği kaydedildi. Ülke sahiline 0.9 deniz mili mesafesine kadar yaklaşan yük gemisinin, su derinliğinin 10 metre ölçüldüğü noktada karaya oturduğu belirtildi. Mürettebatın, kıyı mesafesi ve okyanus derinliğini saptayamayan yetersiz ölçekli bir deniz haritası kullandıkları vurgulandı. Firma, mürettebatın, karadan destek alarak elektronik harita kullanması konusunda eğitilmesi gibi önleyici tedbirlerin uygulanması için 5 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu.

BİN TON PETROL DENİZE SIZDI



Çin’den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya’ya giden ve 25 Temmuz’da resife çarpan Wakashio isimli geminin petrol tankının çatlamasıyla bin ton petrol denize sızmıştı. Sızıntının, Morityus’un turizm sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.