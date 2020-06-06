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  3. Tel Halef'de bomba yüklü araç patladı: 7 yaralı
06 Haziran 2020 Cumartesi 13:43 | Son Güncelleme:

Tel Halef'de bomba yüklü araç patladı: 7 yaralı

Tel Halef'de bomba yüklü araç patladı: 7 yaralı

Suriye'de Rasulayn'a bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu en az 7 kişi yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn ilçesinde YPG/PKK’lı teröristlerden kurtarılan Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlama nedeniyle bazılarının durumu ağır olmak üzere en az 7 sivilin yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yerel kaynaklar saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

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