Tel Halef'de bomba yüklü araç patladı: 7 yaralı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn ilçesinde YPG/PKK’lı teröristlerden kurtarılan Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlama nedeniyle bazılarının durumu ağır olmak üzere en az 7 sivilin yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yerel kaynaklar saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.