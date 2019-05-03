Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9716
  • 6,6651
  • 243.944
  • 93.822
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Tekvandocular ile spor merkezi çalışanları birbirine girdi

Tekvandocular ile spor merkezi çalışanları birbirine girdi

Tekvandocular ile spor merkezi çalışanları birbirine girdi

Çin'de bir alışveriş merkezinde tekvandocular ile spor merkezi çalışanları arasındaki kavga sosyal medyada çok yorum aldı.

Alışveriş merkezinin orta katında meydana gelen ve tekvandocu bir grup ile bir spor merkezinin çalışanları arasındaki kavgayı AVM'yi gezmekte olan müşteriler kaydetti. Görüntülerde iki grubun tekme ve yumruklarla birbirine girdiği, bir süre sonra araya giren kişilerin kavgayı yatıştırdığı, tekvandocular arasında bazı kişilerin yerde yatmakta olduğu görüldü.

Görüntüyü paylaşanlar, kavganın nedeni bilmediklerini; kavgada her iki taraftan da yaralananlar olduğu gördüklerini belirtti.

(DHA)
 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alina Boz evleniyor mu?
Annelik iddiasını DNA çözecek
Ünlü çift ayrıldı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya yalvardım!
Anneler en çok yavrularını düşünür ve onlar için çaba harcar...

Anne Kuşun Yavrularını Koruma İçgüdüsü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İnsanların bulduğu en ilginç şeyler

Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı bugün