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Teksas'ta FETÖ'nün yeni okul başvurusuna ret

Teksas'ta FETÖ'nün yeni okul başvurusuna ret

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin ABD'nin Teksas eyaletinde yeni bir sözleşmeli okul açma girişimine izin verilmedi. Yeni bir ağ olduğu olduğu belirtilen Royal Public Schools adıyla yapılması dikkati çekti.

Teksas Eyaleti Eğitim Kurulu, FETÖ'nün Teksas'taki en büyük okul  ağlarından Harmony Public Schools'da üst düzey yöneticilik yapan Soner Tarım'ın  yeni okul başvurusunu oy birliğiyle reddetti. Söz konusu okul başvurusunun Harmony  Public Schools yerine, yeni bir ağ olduğu olduğu belirtilen Royal Public Schools adıyla yapılması dikkati çekti.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Teksas Eyaleti Eğitim  Kurumu yetkilisi DeEtta Culbertson, başvurunun reddedildiğini onaylasa da  sebebine ilişkin detay vermekten kaçındı.

Kısa bir zaman önce Teksas Eyaleti Eğitim Kurulu üyeleri tarafından  tanık olarak dinlenen ve FETÖ'nün ABD yapılanmasını araştıran gazeteci Mark Hall  da konuya dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Hall, daha önce Harmony  Public School ağında üst düzey görev yapan Tarım'ın, buradan ayrılarak Teksas'ın  Austin ve Houston şehirlerinde Royal Public Schools adı altında yeni bir okul  yapılanması kurmaya çalıştığını söyledi.

İlk planlara göre 8 okulun açılması beklendiğini fakat bu sayının daha  sonra 4'e düşürüldüğünü belirten Hall, okul başvurusunun Teksas Eyaleti Eğitim  Kurulu tarafından verilen ret kararı sayesinde tamamen iptal olduğunu ifade etti.

Hall, bölgedeki yeterli okul sayısı ve yapılan başvuruda problemlerin  olmasının ret kararına gerekçe olarak görüldüğünü aktardı.

Öte yandan, 15 üyeli eğitim kurulunun çoğunun FETÖ'nün terör örgütü  olarak algılamadığını, tehdit olarak görenlerin ise açıktan söyleyemediklerini  vurgulayan Hall, tanıklığı esnasında FETÖ örgütüne ilişkin anlattıklarının  "komplo teorisi" olarak görüldüğünü kaydetti.

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