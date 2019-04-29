Tek telefonla 500 milyon dolar!

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’u aradığını belirterek, “Suudi Kral'ı severim. Kral’a ‘Sizi korumak için k.çımızı yırtıyoruz ve sizin çok paranız var’ dedim. O da ‘Beni neden aradın ki? Daha önce kimse (herhangi bir ABD Başkanı) beni bu nedenle aramamıştı’ dedi. Ben de ‘Onlar salaktı da ondan’ dedim ve parayı yolladı” diye konuştu. Trump ayrıca, “Tek telefonla bize 500 milyon dolardan fazla para verdiler. Biz onları koruyoruz. Bunlar zengin ülkeler. Ayrıca bizden çok şey de satın alıyorlar” dedi.