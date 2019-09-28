Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 271.964
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Tehlikeli borsa iddiası... Trump'tan savaşı kızıştıracak hamle!

Tehlikeli borsa iddiası... Trump'tan savaşı kızıştıracak hamle!

Tehlikeli borsa iddiası... Trump'tan savaşı kızıştıracak hamle!

ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden gerilimi arttıracak bir iddia gündeme geldi. ABD basınında yer alan habere göre; Trump yönetimi, Çinli şirketleri ABD borsalarından çıkarmayı düşünüyor.

ABD-Çin arasında ticaret savaşı sürerken, Amerikan basını gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek bir iddiada bulundu. Ülke basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Çinli firmaları ABD borsalarından çıkarmayı düşünüyor. Söz konusu adımın ABD yönetiminin Çinli firmalara yatırımları kısıtlama çabalarının bir parçası olduğunu belirten kaynaklar, Trump yönetiminin Çinli şirketlerin bazı eylemlerinden dolayı güvenlik endişesi duyduğunu belirtti.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hayranlarını böyle şaşırttı! 'Göründüğü gibi değilmiş'
'Yeni sezon için heyecanlıyım'
Yüzde 40 işitme kaybı olduğu ortaya çıktı
Düğünden sonra ilk işi bu oldu!
Deprem sonrası paylaşımı tepki topladı
<p>İstanbul´da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı´nda çekilen çamur görüntüleri merak uya

İstanbul´da Merak Uyandıran Görüntü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şehirleri güzelleştiren tasarımlar

Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü