Tehlikeli borsa iddiası... Trump'tan savaşı kızıştıracak hamle!
ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden gerilimi arttıracak bir iddia gündeme geldi. ABD basınında yer alan habere göre; Trump yönetimi, Çinli şirketleri ABD borsalarından çıkarmayı düşünüyor.
ABD-Çin arasında ticaret savaşı sürerken, Amerikan basını gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek bir iddiada bulundu. Ülke basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Çinli firmaları ABD borsalarından çıkarmayı düşünüyor. Söz konusu adımın ABD yönetiminin Çinli firmalara yatırımları kısıtlama çabalarının bir parçası olduğunu belirten kaynaklar, Trump yönetiminin Çinli şirketlerin bazı eylemlerinden dolayı güvenlik endişesi duyduğunu belirtti.
AA