Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,3415
  • 7,0663
  • 314.125
  • 95605.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Tehlike Afrika'yı da sarıyor

Tehlike Afrika'yı da sarıyor

Tehlike Afrika'yı da sarıyor

Afrika ülkelerinden Ruanda’da Mumbai’dan gelen Hindistan vatandaşında; ABD’den Lesotho’ya, oradan da Esvatini’ye gelen 33 yaşındaki bir kadında da; Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) ise 8 Mart’ta ülkeye gelen 74 yaşındaki bir İtalya vatandaşında virüs görüldü. Senegal, Namibya, Moritanya, Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas, virüsün görüldüğü ülkeler oldu. Kıtadaki 261 vakanın 4’ü ölümle sonuçlandı.


Kocaeli taraftarından ilginç koronavirüs önlemi

Kocaeli taraftarından ilginç koronavirüs önlemi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bülent Korkmaz'dan Konyaspor - Fenerbahçe maçında tarihi başarı

Ortak devriye yapıldı! Bölgeden gelen ilk kareler...