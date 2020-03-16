Tehlike Afrika'yı da sarıyor

Afrika ülkelerinden Ruanda’da Mumbai’dan gelen Hindistan vatandaşında; ABD’den Lesotho’ya, oradan da Esvatini’ye gelen 33 yaşındaki bir kadında da; Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) ise 8 Mart’ta ülkeye gelen 74 yaşındaki bir İtalya vatandaşında virüs görüldü. Senegal, Namibya, Moritanya, Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas, virüsün görüldüğü ülkeler oldu. Kıtadaki 261 vakanın 4’ü ölümle sonuçlandı.