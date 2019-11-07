Tecavüz etti, boğdu üstüne film izledi

Genç kız sosyal arkadaşlık portalı Tinder’da tanıştığı 26 yaşındaki bir gençle Yeni Zelanda’da tatildeyken bir anda kayboldu. Grace’in cesedi 1 hafta sonra Auckland yakınlarındaki ormanlık alanda valiz içinde bulundu. Grace’in sosyal medyasındaki yorumlarından yakalanan katilin yargılanmasına dün başlandı. Cinayetin kan donduran detayları katilin ifadesinde ortaya çıktı. Katil, genç kızla ilişkiye girdikten sonra onu burnundan kan gelene kadar boğdu. Cesetten kurtulmak için Google’da araştırma yaptı, film izledi. Araştırmalarının sonunda da genç kızın cesedini bir valize koyarak ormanlık alana atarak başka bir kızla tatiline devam etti.