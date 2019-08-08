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Tayvan'da tayfun alarmı

Tayvan'da tayfun alarmı

Tayvan’a yaklaşan Lekima kasırgası nedeniyle yarın okulların ve işletmelerin kapatılması talimatı verildi.

Tayvan’da yetkililer, adaya yaklaşmakta olan Lekima tayfunu nedeniyle yarın okulların ve işletmelerin kapatılması talimatı verdi. Adada kısa bir süre önce meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem, uçuş iptallerine ve heyelan uyarılarına neden olmuştu.

Meteoroloji yetkilileri, saatte maksimum 234 kilometre hızla esen Lekima tayfununun bugün geç saatlerde kuzeydoğu kıyılarına ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Tayvan Meteoroloji Bürosu, başkent Taipei, kuzeydeki liman şehri Keelung ve diğer kuzey ilçeleri için rüzgar ve yağmur uyarıları yaptı. Büro ayrıca güney ve doğu kıyılarındaki denizcilere de uyarıda bulundu. Meteoroloji Bürosu, tayfunun Çin’e doğru ilerlemeye devam edeceğini bildirdi.

Tavyan Başbakanı Su Tseng-chang ulusal bir acil durum merkezindeki toplantıda yaptığı açıklamada, yetkilileri tayfun konusunda uyararak daha önce meydana gelen deprem hakkında, "Deprem tayfuna hazırlık yaptığımız sırada başımıza gelen nadir bir olay" dedi.

Tayvan’ın kuzeydoğusundaki Yilan ilçesi açıklarında meydana gelen deprem 10 bin binanın elektriksiz kalmasına neden oldu. Depremde üzerine dolap devrilen bir kadın hayatını kaybetti. Adanın doğu kıyılarında bulunan çoğu turist 2 binden fazla kişi ve dağlık alanda yaşayanlar güvenli yerlere tahliye edildi.

Tayvan’ı 2009 yılında vuran Morakot tayfunu yaklaşık 700 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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