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  3. Tayvan'da köprü çöktü: 10 yaralı, 5 kayıp

Tayvan'da köprü çöktü: 10 yaralı, 5 kayıp

Tayvan'da köprü çöktü: 10 yaralı, 5 kayıp

Tayvan'ın Yilan bölgesinde Nanfangao limanındaki kemerli bir köprünün çökmesi sonucu en az 10 kişinin yaralandığı ve 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.

 Tayvan'ın Merkez Haber Ajansı'nda (CNA) yer alan habere göre, 140 metre uzunluğundaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu köprüden geçen petrol tankeri sudaki teknelerin üzerinde düştü. İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada, teknelerdeki en az 10 kişinin yaralandığı ve kayıp 5 kişinin arandığı bildirildi. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Yilan'daki turistik yerlerden biri olan Nanfangao köprüsü 1998'de hizmete açılmıştı.

AA

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