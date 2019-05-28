  • $6,0374
  • 6,7596
  • 249.238
  • 87.350
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 12:55 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 13:22

Tayvan hava kuvvetlerine ait 3 savaş uçağı tatbikat kapsamında otobana iniş yaptı

Tayvan hava kuvvetlerine ait 3 savaş uçağı tatbikat kapsamında otobana iniş yaptı

Tayvan Hava Kuvvetleri'ne bağlı 3 savaş uçağı, muhtemel bir Çin saldırısına karşı düzenlenen tatbikat sırasında ordunun gücünü ve caydırıcılığını göstermek amacıyla otobana indi.

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, içlerinde bir F-16 da bulunan üç savaş uçağı, sabah saatlerinde Huatan bölgesindeki işlek bir otobana indi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, iniş sonrasında tekrar aynı rotayı takip ederek üslerine dönen savaş uçaklarının pilotlarını ve hava kuvvetlerini görevlerini başarıyla tamamlamalarından ötürü tebrik etti.

Tatbikatı "oldukça zorlu ve karmaşık" şeklinde tanımlayan Tsai, bu tip tatbikatların askeri gücü göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Tsai'nin bizzat başında bulunduğu benzer bir tatbikat, en son 2014'te yapılmıştı.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Tayvan'ın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolarlık silah satıyor.

(AA)

Galatasaray´la Anlaştığı İçin Ölüm Tehditleri Alan Ünlü Futbolcu Kim?

<p>Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transf

Galatasaray transfer haberleri! Fatih Terim´den transfer açıklaması!!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ünlü isimler ilk nerede nasıl keşfedildi?

Matematik öğretmeni bakın ne yaptı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.