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Tayvan F-35'e talip oldu

Tayvan F-35'e talip oldu

Tayvan ordusu, ABD'nin 8 milyar dolar tutarında 66 adet F-16V satışına onay vermesinin ardından, F-35 Müşterek Saldırı Uçağını edinmeyi planladığını açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD’nin Tayvan’a 66 adet F-16 jet satışını onaylamasının ardından Tayvan ordusu, Çin'in beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-20 ile mücadele edebilmek ve hava üstünlüğünü korumak için F-35 Müşterek Saldırı Uçağını edinmeyi planladığını açıkladı.

Milletvekillerine ve Ulusal Savunma Komitesi'ne brifing veren Tayvan Milli Savunma Bakanı Yen De-fa, “Ordunun öngörülen tehdit değerlendirmesine göre, gelecekte F-35’lere ihtiyacımız olacak.” dedi.

Hava Kuvvetleri Genel Müdürü Liu Jen-yuan, F-16V'nin elektronik olarak taranmış aktif dizi radar ve kızılötesi arama ve takip sistemlerinin tespit yeteneklerinden dolayı 4.5 nesil bir savaş uçağı olduğunu söyledi. Jen-yuan konuşmasının devamında, "J-20'nin tek avantajı marjinal açıdan daha iyi gizlilik yeteneğine sahip olması." sözlerine yer verdi.

Milletvekilleri, yetkililerden F-16V'nin J-20'ye karşı üstün olup olmayacağını açıklamalarını istedi. Yen, “Pilotlarımızın J-20'yi birebir vurma yeteneklerine mutlak bir güvenim var.” dedi.

Tayvan, 66 adet F-16V savaş uçağının tamamını en geç 2026 yılına kadar teslim almayı planlıyor. F-16V'lerin Taitung İlçesindeki Chihhang Hava Üssü'nde konuşlandırılması bekleniyor.

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