Taylandlı askerin katliamının sebebi dolandırılma şüphesi!

Taylandlı asker Jakraphanth Thomma, cumartesi günü Tayland’ın üçüncü büyük şehri Nakhon Ratchasima’da katliam yaptı. Saldırgan önce üst düzey komutanlarına saldırdı daha sonra cephaneliği ve komutanın silahını çalarak askeri kamptan kaçtı. Şüphelinin ardından önce bir Budist tapınağında ateş açtığı belirlendi. Daha sonra ise Terminal 21 isimli AVM’ye girerek, rastgele ateş açtı. 26 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

ÇILGINA DÖNMÜŞ

Asker, 17 saatten fazla saklandığı AVM’de vuruldu. Başbakan Prayuth Chan-ocha, saldırganın mülk anlaşmasında kandırıldığı düşüncesiyle bu saldırıları düzenlediğini söyledi.

Olayın tanıkları alışveriş merkezi önünde gözyaşlarına boğuldu.

Başbakan, “BuTayland’da daha önce görülmemiş bir olay“ dedi.

SAAT 09:13’TE VURULDU

Saldırganın öldürüldükten sonraki görüntüleri yayınlandı.