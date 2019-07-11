Tayland'da savaş uçağı düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Uçak, Tha Wang Tan tambonundaki Saraphi bölgesine, yerel saatle 16.15 sıralarında düştü. Aero L-39 tipi savaş uçağında bulunan iki pilottan biri fırlatma koltuğu ile kurtulup kazayı yaralı atlatırken; diğeri düşen uçakta hayatını kaybetti. Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri sözcüsü Pngsak Semachai, uçağın düşme nedeninin kanadının kırılması olduğunu belirtti.

AA