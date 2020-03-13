Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da turist sayısının önemli ölçüde düşmesine neden olurken, turistlerin beslediği, şehir merkezlerinde yaşayan yüzlerce maymun ise aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Daily Mail gazetesinin aktardığı habere göre, turist sayısının düşmesi nedeniyle aç kalan yüzlerce maymun şehir sokaklarında kendi aralarında savaşmaya başladı.

Tayland'da koronavirüs yüzünden şehirde yaşayan maymunlar açlıkla karşı karşıya