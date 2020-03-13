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  3. Tayland'da koronavirüs yüzünden şehirde yaşayan maymunlar açlıkla karşı karşıya

Tayland'da koronavirüs yüzünden şehirde yaşayan maymunlar açlıkla karşı karşıya

Tayland'da koronavirüs yüzünden şehirde yaşayan maymunlar açlıkla karşı karşıya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turist sayısı azalan Tayland'da, turistlerin beslediği, şehirde yaşayan maymunlar, açlık yüzünden kendi aralarında savaşmaya başladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da turist sayısının önemli ölçüde düşmesine neden olurken, turistlerin beslediği, şehir merkezlerinde yaşayan yüzlerce maymun ise aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Daily Mail gazetesinin aktardığı habere göre, turist sayısının düşmesi nedeniyle aç kalan yüzlerce maymun şehir sokaklarında kendi aralarında savaşmaya başladı. 

Tayland'da koronavirüs yüzünden şehirde yaşayan maymunlar açlıkla karşı karşıya

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