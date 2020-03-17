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  3. Tayland'da bir kamu binası bombalandı: En az 20 yaralı

Tayland'da bir kamu binası bombalandı: En az 20 yaralı

Tayland'da bir kamu binası bombalandı: En az 20 yaralı

Tayland'ın güneyindeki sınır kenti Yala'da, bir kamu binasının bombalı saldırıya uğraması sonucu en az 20 kişi yaralandı.

Albay Pramote Prom-in, saldırıda el bombası ve bomba yüklü araç kullanıldığını bildirdi.

Pramote, yüzlerce kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirmesi yapıldığı sırada bombalı saldırının gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Saldırıyı herhangi bir örgüt üstlenmezken, 1'i ağır yaralı olmak üzere, toplam 20 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

(AA)


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