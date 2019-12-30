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  3. Tayland'da 12 çocuğu mağaradan kurtaran dalgıç öldü

Tayland'da 12 çocuğu mağaradan kurtaran dalgıç öldü

Tayland'da 12 çocuğu mağaradan kurtaran dalgıç öldü

Tayland'da geçen yıl mağarada mahsur kalan 12 çocuğu ve futbol antrenörlerini kurtaran ekibin bir üyesi, kurtarma operasyonu sırasında kaptığı enfeksiyon nedeniyle öldü.

Tayland donanmasından astsubay Beirut Pakbara'nın kaptığı kan yoluyla bulaşan enfeksiyonu atlatamadığı açıklandı.

Ekibin bir diğer üyesi, eski Tayland deniz komandosu dalgıcı Saman Gunan da kurtarma operasyonu sırasında havasız kalarak yaşamını yitirmişti.

Tayland'da 23 Haziran 2018'de yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 futbolcu çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri birden bastıran yağmur ve çıkışların suyla dolması nedeniyle mağarada mahsur kalmıştı.

Çocukları ve antrenörleri mağaranın derinliklerinde bulmak 9 gün sürmüştü. Yerel futbol ekibi, 90'dan fazla dalgıcın yer aldığı 17 günlük bir kurtarma operasyonu sonucunda kurtarılmışlardı.

AA


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