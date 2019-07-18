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  3. Tatilciler şoke oldu! ABD'de plaja uçak indi

Tatilciler şoke oldu! ABD'de plaja uçak indi

Tatilciler şoke oldu! ABD'de plaja uçak indi

ABD'nin Maryland eyaletinde küçük bir uçak arıza nedeniyle okyanus kıyısına acil iniş yaptı.

ABD'nin Maryland eyaletinde Ocean City’de küçük tip bir uçak teknik bir arıza nedeniyle okyanus kıyısında bir plaja acil iniş yaptı. Uçağın inişi sırasında plajda bulunanlar şoke oldu. Görgü tanıkları, plajda ve denizde bulunan tatilciler ile cankurtaranların panikle koşmaya başladıklarını söyledi. 

Pilotun inişin ardından uçaktan yüzerek çıktığı, sonrasında uçağın karaya çekildiği öğrenildi. 
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uçağın 23 yaşındaki pilotunun yara almadan kurtulduğu belirtildi. 
(İHA) 

 

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