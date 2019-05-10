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  3. Tarihi meşe ağacını söken çifte 586 bin dolar ceza

Tarihi meşe ağacını söken çifte 586 bin dolar ceza

Tarihi meşe ağacını söken çifte 586 bin dolar ceza

ABD'nin California eyaletinde, arazilerinde bulunan 180 yaşındaki tarihi meşe ağacını söken çifte 586 bin dolar ceza verildi.

ABD medyasında çıkan haberlere göre, San Francisco'nun kuzeyinde Santa Rosa'da yaşayan Peter ve Toni Thompson çifti, bir kısmı yasayla koruma altında bulunan 137 dönüm arazilerine yeni bir ev yaptırdı. Çift, arazide bulunan 180 yıllık meşe ağacını yerinden söktürüp yeni yaptıkları evin yakınına dikmek için müteahhitle anlaştı.

İş makineleri ile sökülüp yeni yerine dikilen asırlık ağaç, burada kuruyunca bölge çevre koruma yetkilileri olay yerinde inceleme yaptı ve meşe ağacı ile çevredeki diğer ağaç ve yeşilliklere verdikleri zarardan dolayı çifti dava etti.

Sonoma County Yüksek Mahkemesi, Thompson çiftini, izin almaya gerek duymadan çevre koruma yasasına karşı "mağrur bir şekilde saygısızca davranıp kasıtlı ve bilerek" ihlalde bulundukları gerekçesiyle 586 bin dolar cezaya mahkum etti.

Thompson çiftinin, mahkeme kararından sonra söz konusu araziyi 8 milyon 450 bin dolara satışa çıkardığı kaydedildi.

AA

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