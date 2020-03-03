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  3. Tanzanya'da Corona Virüse karşı 'ayakla selamlaşma' önlemi

Tanzanya'da Corona Virüse karşı 'ayakla selamlaşma' önlemi

Tanzanya'da Corona Virüse karşı 'ayakla selamlaşma' önlemi

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, yayılmaya devam eden yeni tip Corona Virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında misafirlerini ayakla selamlamaya başladı.

Tanzanya Devlet Başkanlığı, sosyal medya hesabından, Magufuli’nin Darüsselam şehrinde kabul ettiği muhalif politikacı Maalim Şerif Hamad’la ayağıyla selamlaştığı fotoğrafları paylaştı. 

Tanzanya Sağlık Bakanlığı, henüz ülkede tespit edilemeyen virüse karşı halktan sarılma ve elle selamlaşmadan kaçınmalarını istemişti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11'e çıktı. Cezayir, Mısır ve Nijerya’nın ardından dün Senegal, Tunus ve Fas’a da Kovid-19'un bulaştığı ortaya çıktı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı ise 90 bini geçti.

Kovid-19 salgınında 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. (AA)


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