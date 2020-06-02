02 Haziran 2020 Salı 18:03 | Son Güncelleme:
Tansiyonu yükseltecek hamle! Ukrayna askerini gözaltına aldılar
Rusya, yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a geçen bir Ukraynalı askeri gözaltına aldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) basın merkezinden yapılan açıklamada, Ukraynalı askerin, Kırım topraklarına geçtiği gerekçesiyle yakalandığı belirtildi.
Gözaltına alınan asker hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Rusya, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni 2014'te yasa dışı şekilde ilhak etmişti.
(AA)