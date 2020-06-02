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  3. Tansiyonu yükseltecek hamle! Ukrayna askerini gözaltına aldılar
02 Haziran 2020 Salı 18:03 | Son Güncelleme:

Tansiyonu yükseltecek hamle! Ukrayna askerini gözaltına aldılar

Tansiyonu yükseltecek hamle! Ukrayna askerini gözaltına aldılar

Rusya, yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a geçen bir Ukraynalı askeri gözaltına aldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) basın merkezinden yapılan açıklamada, Ukraynalı askerin, Kırım topraklarına geçtiği gerekçesiyle yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan asker hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Rusya, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni 2014'te yasa dışı şekilde ilhak etmişti.

(AA)


Tansiyonu yükseltecek hamle! Ukrayna askerini gözaltına aldılar
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